Le challenge de Majorque regroupe cinq épreuves, qui se tiendront du 29 janvier au 2 février. Voici le parcours et les favoris.

Le Challenge de Majorque regroupe cinq épreuves (Trofeo Calvià, Trofeo Ses Salines, Trofeo Serra Tramuntana, Trofeo Andratx et le Trofeo Palma), qui ont lieu en début de saison sur l’île de Majorque, en Espagne. Ces épreuves, plus ou moins vallonnées, sont souvent plébiscitées par les puncheurs et les sprinters, qui débutent généralement leur saison sur l’île. Cette année, Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling Team), Antonio Morgado (UAE Team Emirates – XRG), Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) ou encore Alex Aranburu (Cofidis) seront au départ.