Gerben Thijssen (Intermarché-Wanty) a remporté le Trofeo Palma, cinquième et dernière manche du Challenge de Majorque. Au terme de 150 kilomètres de course, le coureur de 25 ans a fait parler sa pointe de vitesse dans les rues de Palma, en dominant le peloton au sprint. Thijssen s’impose devant Alexander Kristoff (Uno-X Mobility) et Marijn van den Berg (EF Education-EasyPost). Arnaud Démare (Arkéa – B&B Hotels) termine 5ᵉ. Il s’agit déjà de la deuxième victoire d’Intermarché-Wanty cette saison, après de succès de Biniam Girmay sur la Surf Coast Classic.

À noter qu’à 55 kilomètres de l’arrivée, le peloton s’est fait une belle frayeur. Une moto de l’organisation a traversé la route juste devant les coureurs, qui sont parvenus à l’éviter de justesse.

Le classement du Trofeo Palma