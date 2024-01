Biniam Girmay a ouvert le compteur de l’équipe Intermarché-Wanty en remportant la Surf Coast Classic, en Australie. Quatre jours après avoir bouclé le Tour Down Under avec deux podiums, Girmay a cette fois triomphé de la classique de 158 kilomètres qui reliait Lorne à Torquay, avec un parcours promis à une arrivée groupée. Parfaitement lancé par Madis Mihkels dans la dernière ligne droite, l’Érythréen s’impose devant Elia Viviani (Ineos Grenadiers) et Corbin Strong (Israel – Premier Tech). Le triptyque australien touche à sa fin avec la Cadel Evans Great Ocean Road Race, première classique du calendrier World Tour, qui a lieu ce dimanche 28 janvier.

BACK ON THE WINNER'S LIST! Biniam Girmay takes out the Surf Coast Classic!#CadelRoadRace pic.twitter.com/dNSxvUpp9x — Cadel Road Race (@CadelRoadRace) January 25, 2024

Biniam Girmay :

« Notre plan était de contrôler la course dès le départ et nous l’avons parfaitement exécuté. D’abord, en laissant Simone Petilli donner le ton dans le peloton puis avec Lilian Calmejane pour réduire l’écart avec les échappés dans les 20 derniers kilomètres. Nous savions qu’il était important de choisir la bonne trajectoire dans un final ultra-rapide avec plusieurs ronds-points. Grâce au travail exemplaire de mes coéquipiers toute la journée, j’ai pu sprinter vers ma première victoire de la saison. C’est la troisième année consécutive que je réussis à lever les bras au mois de janvier avec Intermarché-Wanty, ce qui est excellent pour la confiance. Ce soir, nous profiterons probablement d’un verre de champagne, avant de repartir ce dimanche sur la Cadel Evans Great Ocean Road Race ! »

Le classement de la Surf Coast Classic