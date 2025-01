Tobias Lund Andresen (Team Picnic PostNL) a remporté, ce jeudi, la 4ᵉ édition de la Surf Coast Classic, en Australie. Au terme des 157 kilomètres de course, le Danois s’est imposé au sprint. Il devance Sam Welsford (Red Bull Bora-Hansgrohe), qui a déjà levé les bras à trois reprises sur le Tour Down Under la semaine dernière, et le jeune Tim Torn Teutenberg (Lidl-Trek). Premier Français, Bryan Coquard (Cofidis) prend la sixième place.

An epic 3 hours of racing, culminating in a spine-tingling sprint! #CadelRoadRace pic.twitter.com/iMl5aBAgGV — Cadel Road Race (@CadelRoadRace) January 30, 2025

Le classement de la Surf Coast Classic 2025

Tobias Lund Andresen Sam Welsford Tim Torn Teutenberg

