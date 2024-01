Avec sa victoire sur le Trofeo Ses Salines – Felantix, Paul Magnier est devenu le plus jeune coureur français à remporter une course chez les professionnels depuis Jacques Anquetil.

À 19 ans seulement, Paul Magnier a remporté sa toute première course sous le maillot de la Soudal Quick-Step lors du Trofeo Ses Salines – Felantix. « C’est incroyable de gagner pour mes débuts avec cette équipe fantastique, qui compte tant de grands coureurs et où je me sens déjà chez moi. J’ai du mal à trouver les mots pour vous dire ce que je ressens après cette victoire. Je n’ai que 19 ans, je ne sais toujours pas quel type de coureur je suis, donc remporter la victoire ici, c’est vraiment incroyable, quelque chose dont je n’aurais jamais rêvé », assure l’Isérois.

« Mes coéquipiers ont fait un travail incroyable aujourd’hui. Sur ces longues routes droites des 20 derniers kilomètres, nous sommes restés ensemble et nous nous sommes assurés d’être dans une bonne position tout le temps. Ensuite, Gianni et Yves ont pris le relais et ont tiré fort pour étirer le peloton, avant que Luke – qui est lui-même un coureur très rapide – ne me guide dans cet final mouvementé en faisant un superbe travail. Nous avions un plan au début de la journée, nous l’avons suivi et maintenant, nous sommes tous heureux de ce succès, notre premier de la saison », conclut Paul Magnier.