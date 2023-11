À 19 ans, le prometteur Paul Magnier a signé un contrat de trois ans avec la Soudal Quick-Step, après une saison chez Trinity Racing.

Paul Magnier va découvrir le niveau World Tour en 2024. À seulement 19 ans, il a signé un contrat de trois ans avec l’une des plus grandes équipes du peloton, la Soudal Quick-Step. Cette année, alors qu’il roulait au niveau Continental pour Trinity Racing, le Français a impressionné lors du Tour de Grande-Bretagne face aux coureurs du World Tour, avant de décrocher une solide troisième place dans la course U23 aux Championnats d’Europe. Paul Magnier s’était également illustré sur le Tour du Limousin, en prenant une belle deuxième place sur la dernière étape, seulement battu par Hugo Page.

Paul Magnier :

« Je me sens très excité et fier de faire partie de cette équipe fantastique et j’ai hâte de rejoindre Soudal Quick-Step pour le premier camp d’entraînement à Calpe. C’est une équipe avec une immense tradition en matière de développement de jeunes coureurs, et comme j’aime les Classiques, je sais que je suis au bon endroit. C’est incroyable d’être dans la même équipe que Julian Alaphilippe, double champion du monde, qui m’a dit de belles choses sur le Wolfpack. J’ai déjà reçu un accueil chaleureux ici et j’adore ça. Il est également important pour moi de continuer à rouler sur les vélos Specialized, que j’aime, et je tiens à remercier tout le monde pour cette fantastique opportunité. »

Patrick Lefevere, PDG de Soudal Quick-Step :

« Nous suivons Paul depuis un certain temps maintenant et il a réalisé un parcours très impressionnant dans les rangs juniors et U23. Il est très polyvalent et talentueux, comme le montrent ses résultats remarquables dans plusieurs disciplines, il a beaucoup de potentiel et, en même temps, il a soif d’apprendre et d’acquérir de l’expérience. Ces choses nous rendent enthousiastes et confiants pour la saison à venir ».