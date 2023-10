Après une saison 2023 sans équipe, Nairo Quintana va faire son retour à la compétition sous le maillot de la formation Movistar en 2024.

Contrôlé positif au tramadol puis disqualifié du Tour de France 2022, Nairo Quintana s’était retrouvé sans équipe pour la saison 2023. Après un an sans compétition, le Colombien va faire son grand retour dans l’équipe Movistar, au sein de laquelle il a couru entre 2012 et 2019. À 33 ans, le vainqueur de la Vuelta en 2016 va donc retrouver la compétition, lui qui n’a plus couru depuis les championnats de Colombie sur route en février 2023, où il avait pris la troisième place.

🇨🇴🦅💙 𝗡𝗮𝗶𝗿𝗼 𝗤𝘂𝗶𝗻𝘁𝗮𝗻𝗮 𝘃𝘂𝗲𝗹𝘃𝗲 𝗮 𝗰𝗮𝘀𝗮 Confirmamos que @NairoQuinCo formará parte de la plantilla de #MovistarTeam2024. 📙 https://t.co/evwPQCjsQg pic.twitter.com/9hjHnWzFaG — Movistar Team (@Movistar_Team) October 28, 2023

La réaction de Nairo Quintana :

« Je suis ravi de rentrer à la maison. Ça a été une année difficile. Des jours sans sommeil, de nombreuses journées d‘immenses sacrifices, à monter sur mon vélo et à essayer d‘avancer, sous le soleil ou sous la pluie. Mais ça en valait la peine. Je ne vais pas rater cette opportunité, je connais les valeurs de l‘équipe, les valeurs du sport. Je ferai de mon mieux pour bien faire les choses et je veux contribuer à l‘équipe pour obtenir les meilleurs résultats. Je remercie Movistar Team, Telefónica et l‘équipe, toute l‘équipe, pour cette formidable opportunité que j‘attendais depuis si longtemps. De tout mon cœur et de mes jambes, je donnerai tout pour eux. »