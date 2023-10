Alors que l’équipe va perdre Sivakov ou encore Geoghegan Hart, Ineos Grenadiers vient de dévoiler l’identité de ses deux premières recrues.

Alors qu’elle n’avait que 18 coureurs sous contrat pour la saison prochaine en début de semaine, l’équipe Ineos Grenadiers vient d’annoncer ses deux premières arrivées. Andrew August, vainqueur du Tour du Valromey cette saison chez les juniors, va rejoindre la formation britannique à 18 ans. Ce jeudi, c’est l’arrivée d’Oscar Rodriguez qui a été officialisée, en provenance de la Movistar. L’Espagnol de 28 ans a remporté une étape du Tour d’Espagne, c’était en 2018.

La réaction d’Andrew August :

« Je ne peux pas dire qu’il y a une course en particulier que je veux vraiment cibler, mais quand le moment sera venu, j’aimerais peut-être participer à une course par étapes du World Tour d’une semaine et voir comment je vais. J’ai toujours été un bon grimpeur et j’ai aimé concourir en tant que coureur de classement général dans les courses que j’ai disputées jusqu’à présent. Mon ambition serait la même dans les rangs professionnels, mais bien sûr, il faudra du temps pour devenir ce type de coureur. Je n’ai pas peur de découvrir et de me mettre au défi dans d’autres domaines également ».

La réaction d’Oscar Rodriguez :

« Je suis vraiment heureux de rejoindre les INEOS Grenadiers. J’ai toujours rêvé de faire partie de cette équipe, l’une des meilleures au monde, et c’est donc un sentiment assez spécial. Les montagnes sont mon habitat naturel, c’est donc là que j’espère apporter le plus de soutien à l’équipe. J’ai hâte d’être là-bas pour me lancer dans les ascensions avec mes coéquipiers portant un maillot INEOS. Ça va être amusant ! Rouler avec des gars comme Egan et Geraint, qui ont tous deux remporté le Tour de France, sera un véritable honneur. J’ai hâte d’apprendre d’eux deux et d’utiliser leurs connaissances pour m’aider à m’améliorer en tant que coureur. »