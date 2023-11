Après deux saisons délicates chez Astana Qazaqstan Team, Gianni Moscon s’est engagé avec l’équipe Soudal Quick-Step.

Pro depuis 2016, Gianni Moscon deviendra le dernier coureur à rejoindre Soudal Quick-Step, après avoir conclu un accord avec l’équipe belge. L’Italien de 29 ans a accumulé 11 victoires professionnelles jusqu’à présent, dont le Tour du Guangxi, l’Arctic Race of Norway et le Giro della Toscana, l’une des courses les plus anciennes de son pays d’origine. Moscon n’a plus levé les bras depuis 2021, lorsqu’il évoluait encore avec l’équipe Ineos Grenadiers. Ces deux dernières saisons chez Astana ont été délicates avec comme meilleur résultat, une 12ᵉ place sur la Coppa Sabatini.

Happy to announce that Soudal Quick-Step and Gianni Moscon have reached an agreement for next season 😃 Welcome, “Il Trattore” 🚜 pic.twitter.com/wglkEu0ui8 — Soudal Quick-Step Pro Cycling Team (@soudalquickstep) November 9, 2023

Gianni Moscon :

« Je suis vraiment heureux de rejoindre l’équipe. Soudal Quick-Step est l’une des plus grandes équipes au monde, j’ai pu voir que lorsque je courais contre cette équipe dans les classiques au cours de toutes ces années, c’était toujours l’équipe à surveiller, l’équipe qui était au bon endroit au bon moment et a rendu la course difficile. Venir ici après deux années difficiles de ma carrière signifie beaucoup pour moi et je tiens à remercier tout le monde de m’avoir fait confiance. J’adore les Classiques, j’aime la façon dont cette équipe court et j’ai hâte de faire partie de ce groupe. Je donne toujours le meilleur de moi-même et je m’engage dans ce que je fais sur le vélo, et savoir que je ferai partie du Wolfpack me rend très excité. »

Patrick Lefevere, PDG de Soudal Quick-Step :

« Nous connaissons Gianni depuis longtemps maintenant, puisqu’il était encore amateur. C’est un coureur très talentueux, qui a fait tourner les têtes depuis ses années U23 avec les bons résultats qu’il a obtenus dans des courses comme le Piccolo Giro di Lombardia et le Tour de l’Avenir, et qui a continué à montrer de quoi il est capable également chez les professionnels. Il sera un ajout important à notre équipe pour la saison prochaine, et nous sommes convaincus que dans notre équipe, il pourra montrer de belles choses en 2024. »