Avec l’arrivée de Kenny Elissonde et de Ben Hermans, l’équipe Cofidis a complété son effectif pour 2024, composé de 30 coureurs.

Kenny Elissonde et Ben Hermans porteront le maillot de l’équipe Cofidis en 2024. À 32 ans, Elissonde va retrouver une équipe française après trois ans chez Sky et quatre saisons chez Trek-Segafredo. À 37 ans, le grimpeur Ben Hermans apportera toute son expérience au collectif, lui qui a notamment remporté le classement général de l’Arctic Race of Norway en 2021.

Kenny Elissonde :

« J’avais envie de ce nouveau challenge et de revenir dans une équipe française. Je suis un grimpeur, j’aime les courses à étapes. Il m’est arrivé au fil de ma carrière de rouler pour mes leaders, mais aussi de jouer ma carte et de tenter de réussir le meilleur résultat possible. L’expérience, ça permet d’avoir une meilleure connaissance de soi-même, d’avoir davantage de sérénité et d’épauler les plus jeunes aussi. J’ai hâte de remettre les compteurs à zéro et de découvrir une nouvelle façon de travailler au sein de l’équipe Cofidis. J’ai eu Cédric (Vasseur) plusieurs fois au téléphone au fil de ma carrière et j’ai pu échanger avec des coureurs de l’équipe aussi. Il y a une bonne dynamique au sein de la formation Cofidis et j’espère contribuer à la faire perdurer ».

Ben Hermans :

« J’ai la conviction que mon état d’esprit et mes ambitions peuvent se fondre dans ceux de l’équipe. Je suis particulièrement reconnaissant envers l’équipe Cofidis de m’offrir cette nouvelle opportunité. J’ai démontré par le passé que j’étais un coureur assez complet, qui appréciait autant les classiques que les courses à étapes. J’ai envie de tout donner pour mes nouveaux coéquipiers, de me mettre aux services des leaders et, s’il le faut, de prendre mes responsabilités et de tenter ma chance à mon tour. Je sais à quel point il est difficile de gagner, mais j’espère que je pourrais atteindre le seuil des 20 victoires. Aucune course n’est facile, mais j’ai envie de me battre, de m’entraîner et de tout faire pour être à la hauteur des ambitions de ma nouvelle équipe ».

Effectif complet pour 2024. Kenny Elissonde et Ben Hermans viennent clôturer l'effectif prévu pour la saison 2024 et signent chacun pour 1 année !

Cédric Vasseur, manager général de l’équipe Cofidis :

« Nous sommes ravis de pouvoir compter sur l’expérience de Kenny Elissonde et de Ben Hermans. Ce sont deux coureurs qui ont déjà brillé en UCI World Tour et qui sont habitués au plus haut niveau. Leurs signatures constituent une plus-value non négligeable pour l’équipe Cofidis. Ils trouveront au sein de leur nouvelle formation des opportunités de faire parler tout leur talent. Kenny jouera dans la catégorie des grimpeurs et sur les courses par étapes aux côtes notamment de Guillaume Martin tandis que Ben sera plus polyvalent et aura un programme mixte. Il apportera aussi à Axel Zingle toute son expérience des courses d’une journée et sera un soutien de poids pour notre puncheur. Nous avons hâte de débuter notre collaboration et de voir notre nouveau groupe en action. Vivement 2024 ! »