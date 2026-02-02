L’Étoile de Bessèges 2026 a lieu du mercredi 4 au dimanche 8 février. Voici le parcours et les favoris de cette 56ème édition.

La 56ème édition de l’Étoile de Bessèges débute ce mercredi 4 février. Les coureurs s’élanceront pour quatre étapes vallonnées sans grande difficulté avant le CLM final d’Alès. Créée en 1971, la course par étapes est inscrite au calendrier UCI Europe Tour. L’an dernier, Kévin Vauquelin (Arkéa – B&B Hotels) avait remporté le classement général devant Dylan Teuns (Cofidis) et Kévin Geniets (Groupama-FDJ). Cette année, quatre équipes World Team seront au départ de l’épreuve avec la Groupama-FDJ United, Alpecin – Premier Tech, Décathlon CMA CGM ou encore la Lotto-Intermarché.

Le palmarès de l’Étoile de Bessèges

Le parcours de l’Étoile de Bessèges 2026

1ère étape : Bellegarde -> Bellegarde (150 km)

2ème étape : Saint-Gilles -> Domessargues (163 km)

3ème étape : Bessèges -> Bessèges (162,5 km)

4ème étape : Saint-Christol-lez-Alès -> Vauvert (154,5 km)

5ème étape (CLM indivuduel) : Alès -> L’Hermitage (10 km)

Les favoris de l’Étoile de Bessèges 2026





Ewen Costiou (Groupama-FDJ United) ☆☆☆





Lukas Kubis (Unibet Rose Rockets) ☆☆





Dylan Teuns (Cofidis) ☆☆





Alexandre Delettre (TotalEnergies) ☆





Paul Lapeira (Décathlon CMA CGM) ☆





Thomas Gachignard (TotalEnergies) ☆





Maxime Decomble (Groupama-FDJ United) ☆





Comment suivre l’Étoile de Bessèges 2026 à la TV ?

L’Étoile de Bessèges 2026 sera diffusée en dircet sur le chaîne l’Équipe et sur Eurosport.