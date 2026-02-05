À découvrir

Étoile de Bessèges : De Lie s’impose, plusieurs équipes se retirent Arnaud De Lie (Lotto Cycling Team) a remporté la 3ᵉ étape de l'Étoile de Bessèges, qui a été arrêtée puis raccourcie alors qu'une voiture...

2ᵉ étape Étoile de Bessèges : Søren Wærenskjold le plus rapide Søren Wærenskjold (Uno-X Mobility) a remporté la 2ᵉ étape de l'Étoile de Bessèges devant Arnaud Démare et Paul Magnier, qui conserve la tête du...

1ʳᵉ étape Étoile de Bessèges : Paul Magnier en costaud Comme en 2024, Paul Magnier (Soudal Quick-Step) a lancé sa saison par une victoire en s'imposant sur la 1ʳᵉ étape de l'Étoile de Bessèges....

Étoile de Bessèges 2025 : le parcours et les favoris Kévin Vauqelin, Mads Pedersen, Arnaud De Lie ou encore Richard Carapaz seront au départ de l'Étoile de Bessèges 2025 ce mercredi. Voici le parcours...

Étoile de Bessèges : Kévin Vauquelin remporte le CLM final, le général pour Pedersen Kévin Vauquelin a remporté le contre-la-montre final de l'Étoile de Bessèges. Au classement général, le Français échoue à 2 secondes de Mads Pedersen.

4ᵉ étape Étoile de Bessèges : Samuel Leroux crée la surprise Après avoir résisté au retour du peloton, Samuel Leroux (Van Rysel - Roubaix) a remporté la 4ᵉ étape de l'Étoile de Bessèges devant ses...

3ᵉ étape Étoile de Bessèges : Mads Pedersen le plus fort Mads Pedersen (Lidl-Trek) a remporté la 3ᵉ étape de l'Étoile de Bessèges au sprint. Le Danois s'empare de la tête du classement général.

2ᵉ étape Étoile de Bessèges : Axel Laurance s’impose devant Mads Pedersen Le champion du monde Espoirs Axel Laurance s'est imposé sur la 2ᵉ étape de l'Étoile de Bessèges en résistant au retour de Pedersen dans...

La 1ʳᵉ étape de l’Étoile de Bessèges annulée La 1ʳᵉ étape de l'Étoile de Bessèges 2024, qui devait avoir lieu ce mercredi 31 janvier, est annulée en raison des manifestations agricoles.