Mathieu Kockelmann (Lotto-Intermarché) a remporté, ce jeudi, la 2ème étape de l’Étoile de Bessèges 2026. Dans le final, Arnaud Tendon (Van Rysel Roubaix) distance ses compagnons d’échappée et tente de résister seul au retour du peloton. Scénario cruel pour le Suisse, repris à seulement 50 mètres de la ligne par les sprinters. Après avoir lancé le sprint, Mathieu Kockelmann s’impose au sprint. Le Luxembourgeois s’impose à la photo finish devant Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets) et Matteo Moschetti (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team). Vainqueur surprise de la première étape, Tom Crabbe (Team Flanders Baloise) conserve la tête du classement général.
Mathieu Kockelmann remporte finalement la deuxième étape de l’Étoile de Bessèges !#lequipeVELO pic.twitter.com/loZxQkUMVc
— la chaine L’Équipe (@lachainelequipe) February 5, 2026
Le classement de la 2ème étape de l’Étoile de Bessèges 2026
- Mathieu Kockelmann
- Dylan Groenewegen
- Matteo Moschetti
Results powered by FirstCycling.com