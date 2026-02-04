Tom Crabbe (Team Flanders – Baloise) a remporté, ce mercredi, la 1ère étape de l’Étoile de Bessèges 2026. Dans la traditionelle ascension finale de Bellegarde, le dernier rescapée de l’échappée, Victor Vercouillie (Team Flanders – Baloise), a été avalé par le peloton. Lukas Kubis (Unibet Rose Rockets) lance le sprint de loin dans les plus forts pourcentages mais doit se contenter de la deuxième place, battu par Tom Crabbe. Le Belge de 20 ans décroche sa première victoire chez les professionnels et s’empare de la tête du classement général. Clément Izquierdo (Cofidis) complète le podium du jour.

Le classement de la 1ère étape de l’Étoile de Bessèges 2026
  1. Tom Crabbe
  2. Lukas Kubis
  3. Clément Izquierdo

Crédit : LNC / Xavier Pereyron 