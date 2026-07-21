Dans la course pour le podium, Florian Lipowitz a quitté les routes du Tour de France en chutant sur le contre-la-montre.

Si Remco Evenepoel a fait honneur à son statut de champion du monde en remportant le CLM du Tour de France ce mardi, son coéquipier Florian Lipowtiz a connu un tout autre sort. Co-leader de l’équipe, l’Allemand a chuté dans un virage à l’approche du final alorq qu’il réalisait un très bon chrono, dans les temps de Mattias Skjelmose (3ème sur la ligne à 1:04″ d’Evenepoel). Lipowitz a violemment percuté le trotoir avant de rester de nombreuses minutes au sol. Visiblement victime d’une fracture de la clavicule, il a quitté le Tour de France alors et a été transporté à l’hôpital alors qu’il éatait 5ème du classement général et toujours dans le match pour un podium.

La vidéo de la chute de Florian Lipowitz