2ème au sommet du Plateau de Solaison derrière Remco Evenepoel, Tadej Pogacar aborde la troisième semaine avec cinq minutes d’avance sur le Belge.

Tadej Pogacar a pris la deuxième place de la 15ème étape du Tour de France ce dimanche au sommet de Plateau de Solaison. Après avoir travaillé pour son coéquipier Isaac Del Toro, le maillot jaune a finalement pris la 2ème place derrière Remco Evenepoel. Pas d’inequiétude pour le Slovène, qui conserve le maillot jaune désormais 5 minutes devant Remco Evenepoel avant la troisième semaine de course.

Tadej Pogacar :

« C’est vraiment triste que Jonas [Vingegaard] soit hors course. Depuis 2021, nous nous sommes toujours affrontés pour la victoire. Au début, nos relations n’étaient peut-être pas au beau fixe, mais ces deux dernières années, nous sommes devenus de bons rivaux, dans le respect, et je pense même que nous sommes devenus un peu amis. Le Tour ne sera plus le même sans lui. Le fait que l’échappée ne se soit pas formée dans les deux premières heures nous a beaucoup aidés. Ensuite, je crois que Visma a décidé de jouer la victoire d’étape, et c’était parfait. Nous avions Adam [Yates] à l’avant ; il pouvait viser l’étape. Chapeau à Quinn Simmons, il a été supersonique aujourd’hui. »

Nous avons ensuite tenté notre chance avec Isaac [del Toro]. C’est une ascension faite pour lui ! Mais je pense qu’il ressentait encore un peu les douleurs de sa chute et qu’il a perdu un peu de confiance pour le final. Quoi qu’il en soit, c’est une bonne journée pour lui ; il peut être satisfait de son maillot blanc et de sa bonne position au classement général. Chapeau à Remco [Evenepoel]. La montée du Plateau de Solaison est un test de 30 minutes et je pense que nous avons réalisé certaines de nos meilleures performances en termes de puissance. Parfois, Remco a juste besoin d’un petit coup de pouce au moral, et aujourd’hui, il a été une véritable fusée. Il va nous donner du fil à retordre la semaine prochaine aussi. »