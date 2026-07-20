Après la deuxième journée de repos, les coureurs s’élancent ce mardi pour un CLM vallonné. Voici la présentation de la 16ème étape du Tour de France 2026.

Christian Prudhomme : « Une fois les enseignements du week-end décortiqués pendant la journée de repos, la reprise donne l’occasion aux battus des cimes vosgiennes et alpines de se refaire entre deux stations thermales. Pour autant le profil n’a rien d’une promenade sur les rivages du lac Léman. Un tiers de montée, un tiers de descente, un tiers de plat : un cocktail explosif que seuls les rouleurs complets peuvent digérer. »





Premier départ : 13 h 00

Dernière arrivée : 17 h 41

Nos favoris : Remco Evenepoel, Tadej Pogacar, Filippo Ganna.

Comment suivre l’étape ? Dès 12 h 55 sur France 3 et Eurosport 1.

Les horaires de départ de la 16ème étape du Tour de France 2026