Victime d’une fracture de la clavicule suite à sa chute sur le Tour de France, le Danois a abandonné la Grande Boucle pour la première fois de sa carrière.

Au lendemain de sa chute sur la 15ème étape du Tour de France 2026, Jonas Vingegaard a donné des nouvelles à la télévision danoise. Des examens complémentaires ont révélé que Vingegaard souffrait d’une fracture de la clavicule et de multiples éraflures. En raison de la gravité de la fracture, il devra subir une intervention chirurgicale dans les prochains jours. 2ème du classment général, Jonas Vingegaard abandonne le Tour de France pour la première fois de sa carrière, en six participations. Le Danois ne montera pas sur le podium final à Paris pour la première fois depuis 2020 (deux victoires et trois 2ème place au général).

Jonas Vingegaard :

« C’est évidemment très décevant pour nous de sortir de la course ainsi, et que le Tour se termine de cette façon, mais le cyclisme est parfois fait de ce genre de choses. Et heureusement, il ne s’agit « que » d’une fracture de la clavicule. »