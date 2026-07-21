Remco Evenepoel (Red Bull Bora-Hansgrohe) a remporté, ce mardi, la 16ème étape du Tour de France 2026. Les coureurs s’élancaient pour le seul contre-la-montre individuel de ce Tour de France 2026 avec 26,1 km de course entre Évian-les-Bains et Thonon-les-Bains. L’ascension de la côte de Larringes (9,6 km à 4,2 %) était à négocier dès les premiers hectomètres avant une descente technique et l’arrivée dans les rues de Thonon sur le plat. Bruno Armirail (Team Visma | Lease a Bike) signe provisoirement le meilleur temps avant d’être battu par Mattia Cattaneo (Red Bull Bora-Hansgrohe), avant le départ des favoris.

Alors qu’il réalisait un très bon temps, Florian Lipowitz (Red Bull Bora-Hansgrohe) part à la faute dans un virage. L’Allemand ne repartira pas. En tête dès le premier point intermédiaire, Remco Evenepoel remporte ce CLM. Le champion du monde de la discipline devance Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG), +28″, et Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), +1:04″. 4ème à 1:16″, Paul Seixas (Décathlon CMA) reprend 05″ à Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG). Dans le match pour le podium, Juan Ayuso (Lidl-Trek) est le grand perdant du jour en terminant 15ème à 2:22″ d’Evenepoel. Au classement général, Pogacar compte désormais 4:32″ d’avance sur Remco Evenepoel.

#TDF2026 | 🇧🇪 REMCO EVENEPOEL TERRASSE CE CONTRE-LA-MONTRE ET VA S’IMPOSER DEVANT POGACAR ! 📺 Suivez l’étape en direct : https://t.co/2YyyGIAfdo pic.twitter.com/sQLpbvIe4A — francetvsport (@francetvsport) July 21, 2026

Le classement de la 16ème étape du Tour de France 2026