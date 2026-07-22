185 km de course au programme ce jeudi entre Voiron et Orcières-Merlette. Voici le présentation de la 18ème étape du Tour de France 2026.

Christian Prudhomme : « Les places sur le podium final ne sont pas forcément réparties à ce stade de la course. En revanche, les grimpeurs nettement distancés au classement général sont clairement identifiés, dont certains encore en grande forme. C’est l’heure pour eux d’aller chercher la victoire qui s’est refusée jusqu’ici, ou pourquoi pas de récidiver. Une explication entre aiglons est donc à prévoir en montant à Orcières-Merlette. »

Premier départ : 12 h 35

Dernière arrivée : 17 h 12

Nos favoris : Richard Carapaz, Tobias Halland Johannessen, Valentin Paret-Peintre, Tadej Pogacar.

Comment suivre l’étape ? Dès 12 h 00 sur France 2 et Eurosport 1.