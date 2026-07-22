Jasper Philipsen (Alpecin – Premier Tech) a remporté, ce mercredi, la 17ème étape du Tour de France 2026. Le début de course dans le massif des Bauges est très rapide. Beacoup de coureurs veulent prendre la bonne échappée du jour. Un groupe de seize hommes parvient à faire le break, mais le peloton reste à moins d’une nimute. À 65 km de l’arrivée, Mads Pedersen (Lidl-Trek) fait le jump et rentre sur le groupe de tête. Le Danois est imité par de nombreux coureurs. On retrouve finalement un groupe d’une trentaine de coureurs à l’avant, mais pas pour longtemps. Six coureurs s’extirpent de ce groupe, dont l’infatigable Mads Pedersen, qui passe en tête au sprint intermédiaire.

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Derrière, dans l’échappée, la formation Alpecin – Premier Tech de Jasper Philipsen s’organise et reprend Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step), qui avait tenté sa chance en solitaire, à 4 km de l’arrivée. Les attaques fusent dans le final mais c’est bien au sprint que va se disputer la gagne. Idéalement lancé par Mathieu van der Poel, Jasper Philipsen s’impose facilement à Voiron et décroche sa première victoire d’étape sur ce Tour de France 2026. Il devance Mauro Schmid (Jayco-AlUla) et Olav Kooij (Décathlon CMA CGM). Philipsen revient à sept points de Mads Pedersen, 8ème de l’étape, au classement du maillot vert. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG) conserve le maillot jaune.

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Le classement de la 17ème étape du Tour de France 2026