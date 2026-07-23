Victoire de prestige à la clé ce vendredi avec l’arrivée à l’Alpe d’Huez. Voici la présentation de la 19ème étape du Tour de France 2026.

Christian Prudhomme : « La montée à l’Alpe d’Huez montre pour la première fois deux visages et offre pourquoi pas la possibilité de rebattre les cartes sur deux jours. Les exercices imposés sont bien différents, avec dans ce premier volet un tracé ultradynamique qui tentera peut-être certains de se projeter dès la montée au col Bayard, puis à tenir le choc au col du Noyer et au col d’Ornon. Il restera alors la célèbre montée des 21 virages à dompter. Un sacré défi pour les ambitieux. »

Premier départ : 14 h 00

Dernière arrivée : 17 h 24

Nos favoris : Tadej Pogacar, Isaac Del Toro.

Comment suivre l’étape ? Dès 13 h 45 sur France 2 et Eurosport 1.