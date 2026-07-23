Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) a remporté, ce jeudi, la 18ème étape du Tour de France 2026. Au terme d’une longue bataille, une échappée de quatorze coureurs parvient se forme à l’avant. Alors que Mads Pedersen (Lidl-Trek), passe en tête au sprint intéermédiaire, six coureurs décident d’accélérer à l’avant. On retrouve Richard Carapaz, Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility), Matteo Jorgenson (Visma | Lease a Bike) ou encore le maillot à pois Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step) en tête de course. Le Français est passé en tête au sommet des quatre premières acsension du jour. Derrière, la formation Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team roule dans le peloton pour éviter que Carapaz reprenne trop de temps.

🚴‍♂️ #TDF2026 | 🇨🇴 Richard Carapaz est le plus fort pour le moment ! 📺 Suivez le direct : https://t.co/2YyyGIAfdo pic.twitter.com/CHPPOBY7d5 — francetvsport (@francetvsport) July 23, 2026

Dans la montée finale d’Orcières-Merlette (7.1km à 6.7%), Richard Carapaz place une première attaque à quatre kilomètres de l’arrivée, sans parvenir à distancer Valentin Paret-Peintre. L’Équatorien accélère à nouveau quelques hectomètres plus loin et personne n’est en mesure de le suivre cette fois-ci. Richard Carapaz s’impose à la station d’Orcières-Merlette et décroche la deuxième victoire de sa carrière sur le Tour de France. Il devance Mauro Schmid (Team Jayco AlUla) et Matteo Jorgenson. Pas de mouvement dans le groupe des favoris. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG) conserve le maillot jaune avavant les deux arrivées à l’Alpez d’Huez.

🚴‍♂️ #TDF2026 | 🇨🇴 VICTOIRE DE RICHARD CARAPAZ APRÈS UN RÉCITAL DANS LE FINISH ! WOAH ! 📺 Suivez Vélo Club après l’étape : https://t.co/2YyyGIAfdo pic.twitter.com/V06mtbJY6e — francetvsport (@francetvsport) July 23, 2026

Le classement de la 18ème étape du Tour de France 2026