Einer Rubio a abandonné le Tour de France après avoir percuté une voiture de l’équipe UAE dans l’ascension de l’Alpe d’Huez.

Présent dans la bonne échappée du jour ce vendredi entre Gap et l’Alpe d’Huez lors de la 19ème étape du Tour de France, Einer Rubio (Movistar Team), n’a pas terminé l’étape. Le Colombien a violemment percuté l’arrière d’une voiture UAE alors que celle-ci a freiné brusquement pour éviter un spectateur. Il souffre d’un d’un traumatisme facial et a reçu environ 20 points de suture au visage. Tranféré à l’hôpital de Grenoble, le coureur de la Movistar ne souffre d’aucune fracture et a pu sortir dans la soirée.

La vidéo de la chute d’Einer Rubio :