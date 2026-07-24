171 km et 5 600 mètres de dénivelé positif, les coureurs s’élancent pour l’étape reine ce samedi. Voici la présentation de la 20ème étape du Tour de France 2026.

Christian Prudhomme : « La plus grosse étape de montagne du Tour, avec 5 600 mètres de dénivelé positif cumulé, se présente pour la première fois à la veille de l’arrivée finale. Et l’énoncé des ascensions donne déjà le vertige : après s’être hissé au col de la Croix de Fer, il faudra s’attaquer au Télégraphe et au toit du Tour, le Galibier. Puis la montée dans la station iséroise se fera par une route uniquement empruntée en 2013 dans le sens de la descente, en passant par le col de Sarenne. Terrain vierge, histoire à construire. »

Premier départ : 11 h 20

Dernière arrivée : 16 h 11

Nos favoris : Tadej Pogacar, Isaac Del Toro, Richard Carapaz.

Comment suivre l’étape ? Dès 10 h 55 sur France 2 et Eurosport 1.