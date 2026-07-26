Après les votes du public et du jury, Richard Carapaz a été désigné super combatif du Tour de France 2026.

Richard Carapaz est élu super combatif du Tour de France 2026. Après l’addition de la voix du public et de chacune de celles du jury, l’Equatorien est élu, comme en 2024, super combatif du Tour de France. L’Équatorien a été intenable dans les Alpes en troisième semaine. Il a remporté deux étapes, dont la 20ème, à l’Alpe d’Huez. Carapaz termine va également terminer 8ème du classement général et maillot à pois de cette Grande Boucle, comme en 2024, où il avait également été désigné super combatif.