Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) a remporté, ce samedi, la 20ème étape du Tour de France 2026. Les deux prétendants au maillot à pois, Richard Carapaz et Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step) sont de nouveau présents dans l’échappée. L’Équatorien passe en tête devant le Français au sommet du Col de la Croix-de-Fer. Carapaz empoche également les points au sommet du Télégraphe et du Galibier et s’assure le maillot à pois. Au sommet du Galibier, ils ne sont plus que cinq devant : Richard Carapaz, Juan Ayuso (Lidl-Trek), Jai Hindley (Red Bull Bora-Hansgrohe), Sepp Kuss (Team Visma | Lease a Bike) et Matthew Riccitello (Décathlon CMA CGM), mais ce dernier est distancé dans la descente.

🚴‍♂️ #TDF2026 | 🇫🇷 Paul Seixas est lâché dans le col de Sarenne ! Ses espoirs de podium et de maillot blanc s’envolent 🇫🇷 📺 Suivez le direct : https://t.co/2YyyGIAfdo pic.twitter.com/FnyNb4usWe — francetvsport (@francetvsport) July 25, 2026

Dans les derniers hectomètres du Galibier et dans la longue descente, Tadej Pogacar fait le tempo pour Isaac Del Toro, mais le maillot blanc ne semble pas au mieux. Dans le Col de Sarenne (13km à 7.3%), Paul Seixas (Décathlon CMA CGM) fait travailler ses coéquipiers mais le Français est à la limite et finit par se faire distancer. Devant, alors qu’il avait pris quelques longeurs d’avance dans le col de Sarenne, Sepp Kuss part à la faute à 7 km de l’arrivée, permettant à Carapaz de revenir à quelques longeurs. L’Américain repart de nouveau à la faute quelques instants plus tard et permet à Carapaz de prendre la tête de la course.

🚴‍♂️ #TDF2026 | 🤯 DOUBLE CHUTE DE SEPP KUSS !!! Alors en tête, l’Américain a chuté dans le tunnel… puis quelques instants plus tard ! Richard Carapaz prend les devants ! 📺 Suivez le direct : https://t.co/2YyyGIAfdo pic.twitter.com/S28bD1i3ss — francetvsport (@francetvsport) July 25, 2026

Richard Carapaz s’impose à l’Alpe d’Huez et enchaîne une deuxième victoire en trois jours. L’Équatorien a fini cette troisième semaine en grande forme, lui permettant de remporter le maillot à pois. Il devance Remco Evenepoel (Red Bull Bora-Hansgrohe), qui a attaqué dans le final, tandis que Tadej Pogacar a préféré attendre Isaac Del Toro et le malheureux Sepp Kuss. Pogacar est toujours solide maillot jaune et se rapproche encore un peu plus de son cinquième sacre sur le Tour de France. Pas de changement sur le podium. Remco Evenepoel va terminer 2ème devant Isaac Del Toro, 3ème et maillot blanc. Les Français Paul Seixas et Lenny Martinez (Bahrain Victorious) sont, repsectivement, 4ème et 5ème du général.

🚴‍♂️ #TDF2026 | 🇪🇨🇪🇨🇪🇨 Maillot à pois sur le dos, RICHARD CARAPAZ TRIOMPHE SUR LA 20E ÉTAPE À L’ALPE D’HUEZ ! 📺 Suivez le direct : https://t.co/2YyyGIAfdo pic.twitter.com/al5ShYcDT2 — francetvsport (@francetvsport) July 25, 2026

Le classement de la 20ème étape du Tour de France 2026