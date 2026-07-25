En raison des incendies qui ont lieu en Gironde et mobilisent les forces de sécurité, la 21ème et dernière étape du Tour de France sera raccourcie.

Alors que de nombreux incendies touchent actuellement l’Hexagone, et singulièrement la Gironde, les services de secours sont pleinement mobilisés pour lutter contre les sinistres, tandis que les forces de sécurité intérieure concourent à la sécurisation des secteurs et à la protection des populations. Dans ce contexte, le Ministre de l’Intérieur a décidé de redéployer une partie des forces de sécurité intérieure initialement mobilisées pour assurer la sécurisation de la dernière étape du Tour de France, afin de renforcer les dispositifs engagés dans les territoires touchés par les incendies. Dans un souci de solidarité nationale avec les territoires et les populations touchés, il a été décidé d’adapter le parcours de la dernière étape reliant Thoiry à Paris, le dimanche 26 juillet 2026.

En consèquence :

Le parcours de la 21e étape est réduit à 89 km contre les 133 km initialement prévus.

Le départ de la caravane est prévu à Thoiry à 13h20 – après le défilé elle quittera Thoiry pour rejoindre directement le circuit final à Paris.

La présentation des équipes aura lieu à 15h40 – après la présentation, les coureurs rejoindront directement le circuit final en bus à Paris.

Le départ officiel sera donné depuis la ligne d’arrivée à 17h50 – les coureurs effectueront 2 tours supplémentaires des Champs Elysées avant de rejoindre le circuit de Montmartre pour une arrivée programmée à 19h45.

Le préfet de police et le directeur du Tour de France saluent l’engagement de l’ensemble des acteurs mobilisés dans la lutte contre les incendies et expriment leur pleine solidarité avec les populations touchées. Ils remercient les coureurs, les équipes, les collectivités, les partenaires et le public de leur compréhension face à ces mesures exceptionnelles rendues nécessaires par la situation.