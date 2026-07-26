Tadej Pogacar remporte le Tour de France pour la cinquième fois de sa carrière et devient codétenteur du record.

Sans jamais avoit été inquiété tout au long des trois semaines, Tadej Pogacar a remporté le Tour de France 2026 ce dimanche à Paris. Le Slovène a remporté cinq étapes et s’est emparé du maillot jaune dès la 6ème étape en écrasant la concurrence sur les pentes du Tourmalet. Battu à deux reprises par Remco Evenepoel (Red Bull Bora-Hansgrohe) au Plateau de Solaison et sur le CLM inidviduel entre Évian et Thonon, le champion du monde ajoute un cinquième Tour de France à son palmarès et devient codétenteur du record en compagnie de Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault et Miguel Indurain.

Avec deux victoires d’étape et une belle régularité tout au long des trois semaines, Remco Evenepoel prend la deuxième place, le meilleur résultat de sa carrière sur la Grande Boucle. Pour sa première participation, Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG) complète le podium final et termine maillot blanc. À 19 ans, Paul Seixas (Décathlon CMA CGM) termine quatrième de son premier Tour de France, après avoir été à la lutte pour le podium pendant trois semaines. Lenny Martinez (Bahrain Victorious) termine 5ème du classement général après une belle remontée dans les Alpes.

Pedersen et Carapaz récompensés

Profitant de la valorisation des points au sprint intermédiaire (25 contre 20 les années précédentes), Mads Pedersen (Lidl-Trek) remporte le maillot vert pour la première fois de sa carrière. Vainqueur de la 4ème étape, le Danois a été offensif tout au long des trois semaines pour s’offrir cette tunique face aux meilleurs sprinters mondiaux. Intenable dans les Alpes avec deux victoires d’étape, Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) termine maillot à pois et super combatif du Tour de France 2026. Avec deux coureurs dans le top 10 du classement général, la formation Lidl-Trek est la meilleure équipe de cette Grande Boucle.