Après son cinquième sacre sur le Tour de France, Tadej Pogacar évoque sa domination et ses prochains objectifs.

Tadej Pogacar (UAE Emirates XRG) a remporté le Tour de France 2026, son cinquième succès sur la Grande Boucle après les éditions 2020, 2021, 2024 et 2025. Le Slovène égale le record de victoires et devient codétenteur du record en compagnie de Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault et Miguel Indurain. Le Slovène est revenu sur la dernière étape, où il a été l’un des grands animateurs et sur son cinquième sacre.

Tadej Pogacar :

« C’était une journée incroyable. Je suis sans voix. C’était une journée extraordinaire, l’ambiance était incroyable. Je suis content que la course soit terminée et que nous l’ayons gagnée pour la 5e fois. Chaque victoire est vraiment spéciale. J’ai déjà participé à 7 Tours et j’ai toujours terminé sur le podium. Vous pensez peut-être que c’est un conte de fées, et c’est incroyable pour moi aussi. Je ne sais pas comment je fais. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Le plus important, c’est de prendre du plaisir à faire ce que l’on fait et d’être entouré de personnes qui sont là pour vous, même dans les moments les plus difficiles, et qui vous soutiennent pour que vous puissiez progresser vers vos objectifs. »

« Je dois me fixer un nouvel objectif, maintenant que celui-ci est atteint. Lequel ? N’allons pas trop vite en besogne et profitons de l’instant présent ! C’est un podium magnifique, partagé avec des champions incroyables avec lesquels je me suis battu toutes ces semaines. Dommage que Jonas [Vingegaard] et beaucoup d’autres aient chuté pendant ce Tour. J’espère que nous pourrons tous nous battre à nouveau l’année prochaine. Quand on participe au Tour de France, on sait qu’il faut souffrir et traverser beaucoup d’épreuves pour y arriver. On y rencontre les plus grands adversaires, et chacun est au sommet de sa forme, donnant le meilleur de lui-même. »