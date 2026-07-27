Mathieu van der Poel revient sur sa victoire sur les Champs-Élysées, une étape qu’il avait coché depuis de nombreux mois.

Mathieu van der Poel :

« Je pensais déjà à gagner ici l’an dernier, quand j’étais malade et que j’ai dû regarder cette étape à la télévision. Le scénario de la course a été digne d’un rêve. C’était extrêmement difficile de se retrouver aux avant-postes avec le meilleur coureur du peloton. Tout mon respect pour Tadej [Pogacar]. J’ai cru qu’on allait se faire rattraper. Puis j’ai pensé à ce moment précis et j’ai tout donné dans les 500 derniers mètres. »

« J’ai poussé au maximum. J’attendais qu’une roue surgisse pour me dépasser, mais cela n’est pas arrivé. J’ai finalement aperçu un pneu Pirelli à mes côtés : c’était celui de Jasper. Cela prouve que nous n’avons jamais abandonné. Notre début de Tour n’a peut-être pas été idéal, mais finir premier et deuxième sur les Champs-Élysées, c’est très bien. Je suis très heureux. Il reste quelques courses que je veux gagner au cours de ma carrière, et celle-ci [aux Champs-Élysées] en faisait partie. Nous avons une expression en néerlandais : il faut puiser l’énergie au plus profond de soi, jusqu’au bout des orteils. Je ne sais pas d’où est venue l’énergie aujourd’hui, mais certainement pas des orteils ! »