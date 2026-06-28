Romain Grégoire (Groupama-FDJ United) est devenu, ce dimanche, champion de France de la course en ligne. Dès les premiers kilomètres de course, disputés sous une chaleur écrasante, la formation TotalEnergies est très offensive en étant à l’origine de nombreuses échappés. Derrière, la formation Groupama-FDJ United roule dans le peloton pour Romain Grégoire, qui aura compté jusqu’à 2:30″ de retard sur les hommes de tête avant de revenir progressivement dans les derniers tours.

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Au pied de la 14ème et dernière ascension de la côte de Bejui, ils sont six à pouvoir prétendre au maillot bleu blanc rouge. Romain Grégoire fait parler son punch et s’envole dans les plus forts pourcentages. Le Bisontin s’impose en solitaire à La Tour-du-Pin et devient champion de France de la course en ligne. Il devance Paul Lapeira (Décathlon CMA CGM) et Joris Delbove (Team TotalEnergies). À 23 ans, Romain Grégoire décroche sa quinzième victoire chez les professionnels, sans doute la plus belle. Il portera le maillot tricolore dès samedi prochain au départ du Tour de France à Barcelone.

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Le classement des championnats de France 2026

Romain Grégoire Paul Lapeira Joris Delbove

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