Célia Gery (FDJ United – Suez) est devenue, ce samedi, championne de France de la course en ligne. Au terme des 111,4 km de course disputés sous une chaleur écrasante sur le circuit de la Tour-du-Pin, la native de Talencieux s’est imposée en solitaire après avoir distancé ses concurrentes dans la septième et dernière montée de la côte de Bejui. Elle devance Cédrine Kerbaol (EF Education-Oatly) et Émilie Morier (St Michel – Preference Home – Auber93). À 20 ans, Célia Géry décroche sa quatrième victoire chez les professionnelles et succède à sa coéquipière Marie Le Net au palmarès des championnats de France.

Championne de France, à seulement 20 ans : Célia Gery marque les esprits et s’impose devant Cédrine Kerbaol et Émilie Morier 👏 pic.twitter.com/tAlHszNRCs — Eurosport France (@Eurosport_FR) June 27, 2026

Le classement des championnats de France femmes 2026

Célia Gery Cédrine Kerbaol Émilie Morier

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