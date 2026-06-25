Célia Le Mouël (Ma Petite Entreprise) est devenue, ce jeudi, championne de France du CLM. Au terme des 29,7 km du parcours vallonné entre Aoste et La Tour-du-Pin en Isère, la Bretonne a réalisé le meilleur temps en 43:57″, à plus de 40 km/h de moyenne. Elle devance Maëva Squiban (UAE Team ADQ), +11″, et la tenante du titre, Cédrine Kerbaol (EF Education-Oatly), +25″. À 25 ans, Célia Le Mouël décroche sa première victoire chez les professionnelles et offre à la jeune équipe Ma Petite Entreprise un succès de prestige. 5ème, Amandine Müller (AG Insurance-Soudal Devo Team) est sacrée championne de France chez les amateurs.

Le classement des championnats de France du CLM Femmes 2026