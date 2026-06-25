Célia Le Mouël (Ma Petite Entreprise) est devenue, ce jeudi, championne de France du CLM. Au terme des 29,7 km du parcours vallonné entre Aoste et La Tour-du-Pin en Isère, la Bretonne a réalisé le meilleur temps en 43:57″, à plus de 40 km/h de moyenne. Elle devance Maëva Squiban (UAE Team ADQ), +11″, et la tenante du titre, Cédrine Kerbaol (EF Education-Oatly), +25″. À 25 ans, Célia Le Mouël décroche sa première victoire chez les professionnelles et offre à la jeune équipe Ma Petite Entreprise un succès de prestige. 5ème, Amandine Müller (AG Insurance-Soudal Devo Team) est sacrée championne de France chez les amateurs.

Le classement des championnats de France du CLM Femmes 2026

  1. Célia Le Mouël
  2. Maëva Squiban
  3. Cédrine Kerbaol

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Crédit : Ma Petite Entreprise