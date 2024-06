Paul Lapeira (Décathlon AG2R La Mondiale) est devenu, ce dimanche, champion de France de la course en ligne. En début de course, une belle échappée s’est constituée avec la présence de Pierre Latour (Team TotalEnergies) notamment. Derrière, la formation Décathlon AG2R La Mondiale contrôle l’écart et reprend les fuyards à 55 kilomètres de l’arrivée. Un groupe de coureurs s’extirpe du peloton à ce même moment sous l’impulsion de Julie Bernard (Lidl-Trek), Thomas Gachignard (Team TotalEnergies) ou encore Paul Lapeira, qui évolue à domicile.

#Avranches2024 | 🚴‍♂️ Les coureurs entament le dernier tour de ces championnats de France ! Avec un trio de tête Lapeira, Gachignard et Bernard. 📺 Pour voir la course, c’est ici : https://t.co/GcHWm2giHo pic.twitter.com/yMQPLTLw9D — francetvsport (@francetvsport) June 23, 2024

Derrière, le Groupama-FDJ est piégée et relance l’allure avec Romain Grégoire, Dans l’avant-dernier tour, Julian Alaphilippe attaque à son tour, mais le double champion du monde n’arrive pas à se défaire de Benoît Cosnefroy (Décathlon AG2R La Mondiale), qui suit toutes les attaques dans le groupe de chasse. Dans le dernier kilomètre, Julien Bernard tente d’anticiper, mais Lapeira est le plus fort et s’impose au sprint à Saint-Martin-de-Landelles. 3ᵉ l’an dernier, Julien Bernard prend la deuxième place, devant Thomas Gachignard, qui complète le podium. Il s’agit du premier titre de champion de France sur route pour l’équipe de Vincent Lavenu depuis Christophe Moreau en 2007.

#Avranches2024 | 🚴‍♂️ PAUL LAPEIRA SACRÉ CHAMPION DE FRANCE !!🇫🇷 Il s’impose devant Julien Bernard et Thomas Gachignard pic.twitter.com/19ZNKMndmD — francetvsport (@francetvsport) June 23, 2024

La réaction de Paul Lapeira :

« Je suis à 5 km de la maison. C’est les routes sur lesquelles je m’entraînais depuis que je suis petit. La course a été parfaite. L’équipe a fait un travail parfait. On était 20 au départ, le maillot va être sur mes épaules, mais chacun va en avoir un morceau. C’est la journée de rêve. Il n’y a un pas eu un faux-pas. Le matériel qu’on a cette année est formidable, il faut remercier nos équipementiers. Le maillot, c’est la cerise sur le gâteau. Il n’y a rien d’officiel, mais je pense qu’il y a de grandes chances que vous me voyez sur les routes du Tour de France ».

Le classement des championnats de France 2024

Paul Lapeira Julien Bernard Thomas Gachignard

