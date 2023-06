Valentin Madouas (Groupama-FDJ) est devenu, ce dimanche, champion de France de la course en ligne 2023. Au terme d’une course animée, le Breton a accéléré à 27 kilomètres de l’arrivée dans la montée finale en compagnie de ses deux coéquipiers : David Gaudu et Rudy Molard. Après quelques kilomètres à trois, Molard et Gaudu s’écartent et laissent Valentin Madouas seul à 21 kilomètres de l’arrivée. Dans l’entame du dernier tour, Madouas est victime d’un problème mécanique et doit changer de vélo. Malgré ce contre-temps, il compte toujours plus d’une minute d’avance sur le groupe de poursuivants : Tony Gallopin (Trek-Segafredo), Rudy Molard (Groupama-FDJ) et Julien Bernard (Trek-Segafredo).

Valentin Madouas est… 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍 𝐃𝐄 𝐅𝐑𝐀𝐍𝐂𝐄 🇫🇷 ! Le coureur de la Groupama-FDJ, parti en solitaire à 20 kilomètres de l'arrivée, remporte son premier titre national ! 👏#LesRP #Cassel2023 pic.twitter.com/nUz22MgiE5 — Eurosport France (@Eurosport_FR) June 25, 2023

Après 15 tours de circuit et 224 kilomètres de course, Valentin Madouas devient champion de France 2023. Toujours dans les bons coups, il aura parfaitement manœuvré pour décrocher son premier titre de champion de France chez les professionnels. Sur la ligne, il devance son coéquipier Rudy Molard, +1:49″ et Julien Bernard, +1:57″. Valentin Madouas signe sa première victoire de la saison et succède à Florian Sénéchal (Soudal Quick-Step).

La réaction de Valentin Madouas

« Je n’ai jamais fait une course avec du monde comme ça. On a vécu une course dantesque. Je remercie tous mes coéquipiers, le staff de l’équipe, les mécaniciens. Le maillot, c’est moi qui vais le porter toute une saison, mais c’est grâce à eux. Pour moi, c’est un rêve. Ça fait des années que j’attends d’être champion de France. Depuis 2 ans que je sais que le parcours serait ici, je ne pense qu’à ce championnat. Gagner devant tout le monde comme ça, je n’ai pas de mots ».

Le classement des championnats de France 2023