Alexy Faure-Prost est devenu, ce samedi, champion de France Espoirs de la course en ligne à Plédran, dans les Côtes-d’Armor.

Ce samedi 5 août, Alexy Faure-Prost est devenu champion de France Espoirs à Plédran (Côtes-d’Armor). Le grimpeur de 19 ans a profité de la côte de Magenta, l’ultime difficulté du circuit qui mène droit vers l’arrivée, pour s’extirper dans l’avant-dernier tour et remporter la course en ligne espoirs en solitaire. Il devance Maximilien Juillard (Auvergne-Rhône-Alpes) et son coéquipier au sein de la Circus – ReUz – Technord, Axel Huens (Hauts-de-France). À 19 ans, Alexy Faure-Prost a notamment pris la 5ᵉ place du Giro U23 mais aussi la 2ᵉ place du Giro Ciclistico della Valle d’Aosta – Mont Blanc il y a quelques semaines.

🇫🇷 CHAMPION DE FRANCE!!!!! 🥇🇫🇷 ALEXY FAURE WINS THE U23 NATIONAL TITLE AT 19 YEARS OF AGE 😍 pic.twitter.com/uhmOA1YvZz — Circus-ReUz-Technord (@CircusRT_U23) August 5, 2023

La réaction d’Alexy Faure-Prost :

« J’ai du mal à réaliser ce que représente ce titre de champion de France ! Je venais de terminer le Tour de l’Ain avec Intermarché-Circus-Wanty, qui s’est avéré être une préparation idéale, car je pensais être en fin de cycle, mais les jambes ont bien répondu à la difficulté du parcours. À un moment donné, le peloton était sur le point de nous reprendre, donc j’ai accéléré dans la dernière bosse du circuit. Nous n’étions plus que trois, avec Axel Huens et Maximilien Juillard. Je connais bien ces deux coureurs, l’un est mon coéquipier chez Circus-ReUz-Technord et l’autre mon compagnon d’entraînement. Je savais leurs qualités et l’entente était excellente. J’ai choisi d’attendre le dernier tour pour partir seul dans l’ascension. J’ai tenu jusqu’au bout, je suis tellement heureux. »

Le classement des championnats de France Espoirs