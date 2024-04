Paul Lapeira (Décathlon AG2R La Mondiale) a remporté, ce mardi, la 2ᵉ étape du Tour du Pays-Basque. Dans les derniers kilomètres, avec la chaussée rendue glissante par la pluie, de nombreux coureurs partent à la faute. Idéalement placé à moins de 3 kilomètres de l’arrivée, Romain Grégoire (Groupama-FDJ) est victime d’une chute dans un virage. Dans la dernière ligne droite, Paul Lapeira fait parler sa pointe de vitesse et s’impose au sprint devant Samuele Basttistella (Astana Qazaqstan Team) et Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step). À 23 ans, Lapeira décroche sa troisième victoire chez les professionnels, la première en World Tour. Primož Roglič (Bora-Hansgrohe) reste leader du classement général.

La réaction de Paul Lapeira :

« J’ai gagné deux fois il y a trois semaines en Coupe de France, là, j’arrive sur une course WorldTour où le niveau est tout autre et j’arrive aussi à gagner, c’est génial. J’ai essayé d’attaquer une première fois à 1500 mètres, mais le peloton ne m’a pas laissé partir, ils sont tout de suite venus me chercher. Je décide alors de me relever en vue du sprint. Ensuite, le travail collectif a été incroyable, Bruno (Armirail) est venu me chercher pour me replacer à 700 mètres et il a fait le travail jusqu’aux 200. Quand j’ai vu que cela commençait à remonter, j’ai lancé mon sprint et ça l’a fait ! C’est trop bien ! »

Le classement de la 2ᵉ étape du Tour du Pays-Basque