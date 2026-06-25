Rémi Cavagna (Groupama – FDJ United) est devenu, ce jeudi, champion de France du contre-la-montre 2026. Au terme des 29,7 km du parcours vallonné entre Aoste et La Tour-du-Pin en Isère, l’Auvergnat a réalisé le meilleur temps en 36:54″, à plus de 48 km/h de moyenne. Il devance le double tenant du titre, Bruno Armirail (Team Visma | Lease a Bike), +49″, et son coéquipier Ewen Costiou, +1:04″. Après ses titres en 2020 et 2023, Rémi Cavagna devient champion de France du CLM pour la troisième fois de sa carrière et décroche sa première victoire depuis septembre 2023. 5ème, Arthur Blaise (Aarco) est le nouveau champion de France du CLM chez les amateurs.

Le TGV de Clermont est de retour ! Rémi Cavagna conquiert un 3e titre de champion de France du contre-la-montre après ceux obtenus en 2020 et 2023 en reléguant son dauphin, Bruno Armirail, à plus de 49 secondes #LesRP #LaTourduPin2026 pic.twitter.com/VzYSdmWDmq — Eurosport France (@Eurosport_FR) June 25, 2026

Le classement des championnats de France du CLM 2026

Rémi Cavagna Bruno Armirail Ewen Costiou

Results powered by FirstCycling.com