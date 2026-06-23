Les championnats de France de cyclisme 2026 débutent ce jeudi en Isère. Voici le programme, les parcours et les favoris.
Du 25 au 28 juin, La Tour-du-Pin et les Vals du Dauphiné accueillent les Championnats de France de cyclisme sur route 2026. Pendant quatre jours, des coureurs venus de toute la France s’affrontent sur des parcours exigeants pour tenter de décrocher le prestigieux maillot tricolore.
Le palmarès des championnats de France
CLM
Le programme et les parcours des championnats de France 2026
Jeudi 25 juin :
- Contre-la-Montre indv Femme Élite – 13h à 15h07
- Contre-la-Montre indv Homme Élite – 15h10 à 17h08
Vendredi 26 juin :
- Course en ligne Élite Amateurs Femmes de 9h à 11h50
- Course en ligne Élite Amateurs Hommes de 13h15 à 17h28
Samedi 27 juin :
Course en ligne Femmes professionnelles de 13h à 16h12
Dimanche 28 juin :
- Course en ligne Hommes professionnels de 11h15 à 16h59
Les favoris des championnats de France 2026
CLM Femmes :
Cédrine Kerbaol, Juliette Berthet.
CLM Hommes :
Bruno Armirail, Rémi Cavagna.
Course en ligne Femmes :
Célia Gery, Cédrine Kerbaol, Juliette Berthet, Maëva Squiban.
Course en ligne Hommes :
Romain Grégoire, Axel Laurance, Thibaud Gruel, Paul Lapeira, Benoît Cosnefroy, Alex Baudin.
La diffusion TV des championnats de France 2026