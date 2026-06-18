Romain Grégoire (Groupama-FDJ United) a remporté, ce jeudi, la 2ème étape du Tour de Suisse 2026. Présent dans la bonne échappée du jour, le Français s’est accroché dans la dernière difficulté du jour avant de s’imposer au sprint à Locarno. Il devance Marcel Camprubí (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) et Bart Lemmen (Team Visma | Lease a Bike). Dans le peloton, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG) et Matthias Vacek (Lidl-Trek) ont accéléré dans le groupe des favoris mais échouent à quelques longueurs des hommes de tête. Romain Grégoire décroche sa deuxième victoire de la saison, la cinquième de l’équipe Groupama-FDJ United tandis que Pogacar conforte son maillot jaune de leader, 2:50″ devant Richard Carapaz (EF Education – EasyPost).

VICTOIRE DE ROMAIN GRÉGOIRE ! Le Français remporte la deuxième étape du #TourdeSuisse Journée parfaite pour la Groupama – FDJ UNITED après la victoire de Thibaud Gruel. pic.twitter.com/WN0vLsvqsz — Eurosport France (@Eurosport_FR) June 18, 2026

Le classement de la 2ème étape du Tour de Suisse 2026

Romain Grégoire Marcel Camprubí Bart Lemmen

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