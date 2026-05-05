Cédrine Kerbaol (EF Education-Oatly) a remporté, ce mardi, la 3ème étape de La Vuelta Femenina 2026. Dans le final, la Française profite d’un moment de répit pour attaquer à 2 kilomètres de l’arriée. La Brestoise résiste au retour de ses poursuivantes dans la dernière ligne droite et s’offre une victoire de prestige à La Corogne. Elle devance Lotte Kopecky (Team SD Worx – Protime) et Sarah Van Dam (Team Visma | Lease a Bike). À 24 ans, Kerbaol décroche sa dixième victoire chez les professionnels, la première de la saison. Fraziska Koch (FDJ United – Suez) conserve le maillot rouge de leader, 02″ devant Koepcky et 04″ devant Kerbaol.

La 3e étape du Tour d’Espagne femmes pour Cédrine Kerbaol ! La Française a résisté au retour du peloton et s’adjuge sa deuxième victoire sur un Grand Tour 🙌 Suivez le #LaVueltaFemenina sur Eurosport et HBO Max #LesRP pic.twitter.com/ulLKyVIvfV — Eurosport France (@Eurosport_FR) May 5, 2026

Le classement de la 3ème étape de La Vuelta Femenina 2026