Cédrine Kerbaol (EF Education-Oatly) a remporté, ce mardi, la 3ème étape de La Vuelta Femenina 2026. Dans le final, la Française profite d’un moment de répit pour attaquer à 2 kilomètres de l’arriée. La Brestoise résiste au retour de ses poursuivantes dans la dernière ligne droite et s’offre une victoire de prestige à La Corogne. Elle devance Lotte Kopecky (Team SD Worx – Protime) et Sarah Van Dam (Team Visma | Lease a Bike). À 24 ans, Kerbaol décroche sa dixième victoire chez les professionnels, la première de la saison. Fraziska Koch (FDJ United – Suez) conserve le maillot rouge de leader, 02″ devant Koepcky et 04″ devant Kerbaol. 

Le classement de la 3ème étape de La Vuelta Femenina 2026
  1. Cédrine Kerbaol
  2. Lotte Kopecky
  3. Sarah Van Dam

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Crédit : cxcling