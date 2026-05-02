La Vuelta Femenina 2026 s’élance ce dimanche, avec Pauline Ferrand-Prévot au départ. Voici le parcours et les favorites.

La 12ème édition de La Vuelta Femenina a lieu du dimanche 3 au samedi 9 mai. Créée en 2015, l’épreuve est inscrite au calendrier UCI World Tour féminin. De 2015 à 2017, l’épreuve était une course d’un jour avant de devenir une course par étapes depuis 2018. L’an dernier, Demi Vollering (FDJ-Suez) avait remporté le classement général devant Marlen Reusser (Movistar Team) et Anna van der Breggen (Team SD Worx – Protime). Cette année, Pauline Ferrand-Prévot (Team Visma | Lease a Bike), Kasia Niewiadoma (CANYON//SRAM zondacrypto) ou encore Anna van der Breggen (Team SD Worx – Protime) font figure de favorite.

Le palmarès de La Vuelta Femenina

Le parcours de La Vuelta Femenina 2026

Le parcours se composera de sept étapes, débutant par des étapes vallonnées en Galice avant de rejoindre les Asturies pour deux arrivées au sommet consécutives : la première aux Prérès et la dernière au mythique Alto d’Angliru. La Vuelta Femenina 26 by Carrefour.es semble idéale pour un duel entre les meilleures grimpeuses du peloton. Des stars reconnues comme Pauline Ferrand-Prévot, Marianne Vos ou Lotte Kopecky ont déjà inscrit cette course espagnole à leur calendrier.

1ère étape : Marín -> Salvaterra de Miño (113 km)

2ème étape : Lobios -> San Cibrao das Viñas (109 km)

3ème étape : Padrón -> A Coruña (121 km)

4ème étape : Monforte de Lemos -> Antas de Ulla (115 km)

5ème étape : León -> Astorga (119 km)

6ème étape : Gijón/Xixón -> Les Praeres. Nava (106 km)

7ème étape : La Pola Llaviana/Pola de Laviana -> L’Angliru (132 km)

Les favorites de La Vuelta Femenina 2026





Kasia Niewiadoma (CANYON//SRAM zondacrypto) ☆☆☆☆





Pauline Ferrand-Prévot (Team Visma | Lease a Bike) ☆☆☆





Anna van der Breggen (Team SD Worx – Protime) ☆☆☆





Juliette Berthet (FDJ United – Suez) ☆☆











Maeva Squiban (UAE Team ADQ) ☆☆





Monica Trinca Colonel (Liv AlUla Jayco) ☆☆





Paula Blasi (UAE Team ADQ) ☆





Cédrine Kerbaol (EF Education-Oatly) ☆





Nienke Vinke (Team SD Worx – Protime) ☆





Comment suivre La Vuelta Femenina 2026 à la TV ?

La Vuelta Femenina 2026 sera diffusée en direct sur les antennes d’Eurosport.