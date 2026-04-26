Demi Vollering (FDJ United Suez) a remporté, ce dimanche, la 10ème édition de Liège-Bastogne-Liège Femmes. Dans la côte de la Redoute, Vollering accélère et personne n’est en mesure de suivre la championne d’Europe, qui creuse rapidement l’écart. Vollering s’impose en solitaire et remporte la Doyenne des classiques pour la troisième fois de sa carrière après ses succès en 2021 et 2023. Elle devance Puck Pieterse (Fenix-Premier Tech) et Kasia Niewiadoma (CANYON//SRAM zondacrypto).

🏁 34 km

🚀 Demi Vollering attaque dans la côte de La Redoute et s’envole en solitaire !

Demi Vollering attacks on the Côte de La Redoute and goes solo! 🔥#LBLwomen pic.twitter.com/mCHMXEw9FR

— Liège-Bastogne-Liège (@LiegeBastogneL) April 26, 2026