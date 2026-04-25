Lenny Martinez ne prendra pas le départ de Liège-Bastogne-Liège ce dimanche, préférant se concentrer sur le Tour de Romandie.

Changement de dernière minute pour la Bahrain Victorious sur Liège-Bastogne-Liège. Alors qu’il était annoncé leader de l’équipe, Lenny Martinez ne prendra pas le départ de la Doyenne des classiques, course qu’il n’a jamais disputé. Le grimpeur français préfère se reposer et se focaliser sur le Tour de Romandie, course sur laquelle il avait pris la 2ème place du classement général en 2025, qui débute mardi. Santiago Buitrago, Pello Bilbao ou encore Antonio Tiberi défendront les chances de la Bahrain Victorious sur Liège-Bastogne-Liège. Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team) et Alex Aranburu (Cofidis) seront absents également.