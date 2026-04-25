Comme en 2025, la formation Uno-X Mobility portera un maillot spécial sur Liège-Bastogne-Liège, optant pour le noir cette année.

La formation Uno-X Mobility a dévoilé un maillot spécial qui sera porté ce dimanche, sur les routes e Liège-Bastogne-Liège. Déjà en 2025, l’équie norévgienne avait porté un maillot spécial sur la Doyenne des classiques et s’inspirant du maillot de l’équipe 7-Eleven. Cette année, l’équipe féminine et masculine porteront une tenue toute noire nommée « Dark horse ». Tobias Halland Johannessen sera le leader de la formation, qui pointe à la 13ème place du classement UCI par équipe.