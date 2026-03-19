Après Paris-Nice et Tirreno-Adriatico, voici un point sur le classement UCI par équipe 2026.

La saison 2026 marque le début d’une nouvelle période de classement UCI par équipe sur la période 2026-2029, qui déterminera les 18 meilleures équipes du peloton en leur attribuant une licence World Team. Fidèle à ses deux dernières saison, la formation UAE Team Emirates – XRG domine déjà le classement de la tête et des épaules avec déjà près de 2500 points d’avance sur son dauphin, la Red Bull Bora-Hansgrohe. La formation Décathlon CMA CGM s’affirme comme l’une des meilleures équipes du peloton en occupant la cinquième place du classement. La Picnic PostNL dégrnigole et figure à la 29ème place, derrière certaines formations Continental.

Classement mis à jour le 17/03