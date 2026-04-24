Paul Seixas parviendra-t-il à rivaliser face à Tadej Pogacar et Remco Evenepoel ? Réponse ce dimanche sur Liège-Bastogne-Liège.

La 112ᵉ édition de Liège-Bastogne-Liège a lieu ce dimanche 27 avril. Créée en 1892, la Doyenne des Classiques est l’une des courses les plus réputées du calendrier puisqu’il s’agit du quatrième Monument de la saison, qui rapporte 800 points UCI ai Vainqueur. L’an dernier, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG) avait remporté la course en solitaire. Cette année, le champion du monde tentera de s’imposer pour la quatrième fois à Liège. Il devra battre Remco Evenepoel (Red Bull Bora-Hansgrohe), double vainqueur de l’épreuve en 2022 et 2023, et Paul Seixas (Décathlon CMA CGM) qui va découvrir la course, lui qui vient de remporter La Flèche Wallonne.

Le palmarès de Liège-Bastogne-Liège

Le parcours de Liège-Bastogne-Liège 2026

Le peloton masculin s’élancera dans la matinée pour 259,5 km de course depuis le quai des Ardennes, à Liège. Sur la route de Bastogne, les coureurs franchiront la côte de Saint-Roch, avant d’atteindre le rond-point de La Doyenne et de livrer bataille sur les ascensions mythiques qui ont récemment consacré Tadej Pogacar (2021, 2024, 2025) et Remco Evenepoel (2022, 2023) dans la Cité Ardente.

Les favoris de Liège-Bastogne-Liège 2026





Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG) ☆☆☆☆☆





Remco Evenepoel (Red Bull Bora-Hansgrohe) ☆☆☆☆





Paul Seixas (Décathlon CMA CGM) ☆☆☆☆













Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) ☆☆☆





Romain Grégoire (Groupama-FDJ United) ☆☆☆





Lenny Martinez (Bahrain Victorious) ☆☆☆





Tom Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) ☆☆☆





Kévin Vauquelin (Ineos Grenadiers) ☆☆





Mauro Schmid (Jayco-AlUla) ☆☆













Ben Tulett (Visma | Lease a Bike) ☆☆





Alex Baudin (EF Education-EasyPost) ☆





Giulio Ciccone (Lidl-Trek) ☆





Ion Izagirre (Cofidis) ☆





La startlist de Liège-Bastogne-Liège 2026

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Comment suivre Liège-Bastogne-Liège 2026 à la TV ?

Liège-Bastogne-Liège 2026 sera diffusé en direct dès 13 h 35 sur France 3 et 13 h 30 sur Eurosport 2.