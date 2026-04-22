Demi Vollering (FDJ United Suez) a remporté, ce mercredi, la 29ème édition de La Flèche Wallonne femmes. Sortie à 36 kilomètres de l’arrivée, juste après le premier passage au mur de Huy, Axelle Dubau-Prévot (EF Education-Oatly) est reprise dans la côte de Cherave par Elise Chabbey (FDJ United Suez), qui fait la sélection dans le peloton.

❌ Fin de l’échappée ! Les deux coureuses ont été reprises dans la côte de Cherave. End of the breakaway! The two riders have been caught on the Côte de Cherave. ⛰️#FWwomen pic.twitter.com/jgasPVUF7m — La Flèche Wallonne (@flechewallonne) April 22, 2026

Dès le pied de l’ascension finale du mur de Huy, Demi Vollering impose son rythme, assise sur sa selle, et fait plier toutes ses concurrentes. La championne d’Europe coince dans la dernière ligne droite mais parvient à résister. La Néerlandaise s’impose et remporte La Flèche Wallonne pour la deuxième fois de sa carrière. Elle devance Puck Pieterse (Fenix – Premier Tech) et Paula Blasi (UAE Team ADQ). Première Française, Pauline Ferrand-Prévot (Team Visma | Lease a Bike) termine 7ème.

👑 Demi Vollering reine du mur de Huy et de la #FlècheWallonne ! La Néerlandaise décroche un 2e succès sur la course belge après celui obtenu en 2023 pic.twitter.com/i7K2oPWm6g — Eurosport France (@Eurosport_FR) April 22, 2026

Le classement de La Flèche Wallonne femmes 2026

Demi Vollering Puck Pieterse Paula Blasi

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