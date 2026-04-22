Demi Vollering (FDJ United Suez) a remporté, ce mercredi, la 29ème édition de La Flèche Wallonne femmes. Sortie à 36 kilomètres de l’arrivée, juste après le premier passage au mur de Huy, Axelle Dubau-Prévot (EF Education-Oatly) est reprise dans la côte de Cherave par Elise Chabbey (FDJ United Suez), qui fait la sélection dans le peloton.

Dès le pied de l’ascension finale du mur de Huy, Demi Vollering impose son rythme, assise sur sa selle, et fait plier toutes ses concurrentes. La championne d’Europe coince dans la dernière ligne droite mais parvient à résister. La Néerlandaise s’impose et remporte La Flèche Wallonne pour la deuxième fois de sa carrière. Elle devance Puck Pieterse (Fenix – Premier Tech) et Paula Blasi (UAE Team ADQ). Première Française, Pauline Ferrand-Prévot (Team Visma | Lease a Bike) termine 7ème.

Le classement de La Flèche Wallonne femmes 2026
  1. Demi Vollering
  2. Puck Pieterse
  3. Paula Blasi

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Crédit : ASO