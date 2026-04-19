Paula Blasi (UAE Team ADQ) a remporté, ce dimanche, la 12ème édition de l’Amstel Gold Race femmes. À 25 kilomètres de l’arrivée, Nienke Vinke (Team SD Worx – Protime) anticipe la bagarre finale avant d’être rejointe par Paula Blasi. L’Espagnole décroche Nienke Vinke dans le Cauberg et s’isole seule en tête à 22 kilomètres de l’arrivée. Derrière, le peloton accuse une minute de retard a pied de l’ultime ascension du Cauberg. Demi Vollering (FDJ United – Suez) accélère, mais c’est trop tard, Paula Blasi s’impose à la suprise générale et décroche la plus belle victoire de sa carrière à 23 ans. Kasia Niewiadoma (CANYON//SRAM zondacrypto) prend la deuxième place, devant Demi Vollering, qui complète le podium.

#AGR26 | 🚴‍♀️ LA SENSATION PAULA BLASI 🇪🇸 L’Espagnole de 23 ans remporte l’Amstel Gold Race après un numéro en solitaire 💥 📺 Suivez l’Amstel Gold Race en direct : https://t.co/2YyyGIAfdo pic.twitter.com/TDV5vyBMui — francetvsport (@francetvsport) April 19, 2026

Le classement de l’Amstel Gold Race femmes 2026

Paula Blasi Kasia Niewiadoma Demi Vollering

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