Remco Evenepoel (Red Bull Bora-Hansgrohe) a remporté, ce dimanche, la 60ème édition de l’Amstel Gold Race 2026. Romain Grégoire (Groupama-FDJ United) lance les hostilités dans le Kruisberg à 42 kilomètres de l’arrivée.

Alors qu’un groupe six coureurs s’est détaché, Kévin Vauquelin (Ineos Grenadiers) part à la faute dans la descente et emmène plusieurs coureurs au sol dont Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike). L’Américain semble souffrir de la clavicule et ne repratira pas, contrairement à Vauquelin, qui a pu repartir rapidement. Ils ne sont plus que trois à l’avant avec Romain Grégoire, Remco Evenepoel (Red Bull Bora-Hansgrohe) et Mattias Skjelmose (Lidl-Trek).

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Remco Evenepoel accélère dans le Keutenberg mais ne parvient pas à distancer Romain Grégoire et Mattias Skjelmose. À 22 kilomètres de l’arrivée, Evenepoel fait le forcing dans le Cauberg et parvient à distancer Romain Grégoire. Dans la dernière ascension du Cauberg, les deux hommes de tête se neutralisent. Remco Evenepoel s’impose au sprint et remporte l’Amstel Gold Race pour la première fois de sa carrière devant Skjelmose. Comme sur la Flèche Brabançonne, Benoît Cosnefroy (UAE Team Emirates – XRG) complète le podium devant Romain Grégoire, qui prend la 4èmeplace.

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Le classement de l’Amstel Gold Race 2026

Remco Evenepoel Mattias Skjelmose Benoît Cosnefroy

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